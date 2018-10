Sorpreso a spacciare in stazione

Si dà alla fuga su un treno: preso Dopo essere stato sorpreso a spacciare in stazione, ha tentato di nascondersi in un treno ma è stato arrestato.

Dopo essere stato sorpreso a spacciare in stazione, ha tentato di nascondersi in un treno ma è stato arrestato. È successo nella serata di lunedì 8 ottobre durante alcuni controlli straordinari nella zona della stazione ferroviaria da parte del personale della Questura di Bergamo e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia.

In manette è finito un cittadino nigeriano, 24 anni, arrestato per spaccio di stupefacenti. Lo stesso, con precedenti specifici e irregolare sul territorio nazionale, dopo essere stato sorpreso nella zona del parcheggio biciclette antistante lo scalo, si è dato alla fuga raggiungendo il binario 1 dove è salito su un treno in sosta per nascondersi ai poliziotti.

È stato trovato all’interno di una carrozza mentre cercava di disfarsi di un borsello nero a tracolla, in cui aveva celato 7 pezzi di sostanza stupefacente del tipo «hashish» del peso di 148 grammi e 6 involucri contenenti «marjiuana» del peso di 17,01 grammi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA