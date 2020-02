Sospese le Messe e chiusi gli oratori

Il Vescovo: vicino ai malati nella preghiera Sospese, fino a nuova comunicazione, tutte le celebrazioni di messe in calendario dalle comunità, comprese quelle previste per il Mercoledì delle Ceneri, giorno di inizio del tempo quaresimale. L’invito a pregare per i malati e le loro famiglie.

Nel quadro generale di prevenzione alla diffusione del coronavirus anche la Curia diocesana di Bergamo ha diffuso nel pomeriggio di domenica 23 febbraio un comunicato con alcune prime precise indicazioni per parrocchie e realtà ecclesiastiche.

Nel testo viene disposta «la sospensione di tutte le celebrazioni, di tutte le attività pastorali, aggregative, ludiche e culturali». In ottemperanza a queste indicazioni sono sospese, fino a nuova comunicazione, tutte le celebrazioni di messe in calendario dalle comunità, comprese quelle previste per il Mercoledì delle Ceneri, giorno di inizio del tempo quaresimale. A quanto indicato nelle prime righe del comunicato si aggiunge anche la disposizione per la chiusura degli oratori e degli spazi parrocchiali.

Le indicazioni prevedono che le chiese presenti sul territorio delle parrocchie possano restare aperte per la preghiera personale dei fedeli. Una nota specifica viene riservata alla celebrazione dei funerali a cui potranno essere presenti solo gli stretti familiari.

La Curia, dopo queste prime disposizioni, fornirà nei prossimi giorni ulteriori informazioni dettagliate che potranno essere utili alla vita delle comunità parrocchiali e religiose. Nel comunicato della Curia accanto alle misure cautelari appare anche un invito particolare alla preghiera per chi, in diverso modo, è coinvolto in questa emergenza, «per gli ammalati e le loro famiglie, per il personale sanitario e per tutti coloro che si stanno adoperando per far fronte a questa emergenza sanitaria».

Il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, esprime in modo accorato la sua vicinanza invocando con la sua benedizione la protezione del Signore su tutti e su ciascuno, mentre segue con attenzione la situazione mantenendosi in stretto contatto con la Prefettura e istituzioni pubbliche sanitarie, sociali, civili e militari, a cui rivolge un particolare ringraziamento per la qualità e la premura del loro servizio alla nostra comunità.

Il testo del comunicato della Curia può essere letto sul sito della diocesi www.diocesibg.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA