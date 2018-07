Spaccata all’Happy Salad in via Masone

I ladri si bevono due birre durante il furto Spaccata in pieno centro all’Happy Salad di via Masone. I malviventi hanno sfondato la porta d’ingresso: preso il fondo cassa e due birre.

Spaccata nella notte di domenica 22 o più probabilmente alle prime luci del mattino del 23 luglio all’Happy Break Salad al civico 3 di via Masone a Bergamo, un fast food/take away pensato per pranzi e spuntini veloci con cibo naturale. I malviventi hanno sfondato la porta a vetri d’ingresso non essendo riusciti a far saltare la serratura del locale. Lì hanno portato via circa 150 euro in monetine dal registratore di cassa. E per brindare al colpo hanno pensato bene di festeggiare bevendosi anche due birre prima di andarsene. Il servizio di Matteo De Santisi di Bergamo Tv.

