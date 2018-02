Spaccata in un negozio di via Mai

Ladro fermato grazie a un passante Il furto domenica 18 febbraio in tarda serata: un cittadino ha visto il foro nella vetrina e ha contribuito a fermare il ladro in fuga.

Si è introdotto domenica 18 febbraio in un negozio in pieno centro attraverso un foro nella vetrina e ha preso d’assalto la cassa e il suo contenuto. Erano le 21.30 e il ladro ha agito indisturbato in un esercizio commerciale di via Angelo Mai 22, a Bergamo. Per fortuna un cittadino che si trovava nelle vicinanze ha notato il foro nella vetrata e ha segnalato subito alla Volante della Polizia di Stato il ladro in fuga.

Sul posto è intervenuto subito un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale che ha arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un italiano di 47 anni pluripregiudicato. Il ladro si è anche ferito nel tentativo riuscito di spaccare la vetrina con un frangi vetri.

