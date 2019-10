Spacciavano nel Parco del Serio

Presi due 32enni a San Giuliano I Carabinieri di Bergamo hanno arrestato due 32enni a San Giuliano Milanese: spacciavano a Grassobbio nel Parco del Serio.

I Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato due uomini, entrambi 32enni originari del Marocco, per spaccio di sostanze stupefacenti nel Parco del Serio, sul territorio di Grassobbio.

Nella notte di lunedì 7 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Bergamo, nell’ambito delle attività pianificate anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Grassobbio per contrastare ogni forma di illiceità ed eventuali comportamenti contrari al «pubblico decoro» all’interno del Parco del Serio, hanno rintracciato due uomini, entrambi 32enni originari del Marocco, con precedenti specifici e senza fissa dimora, i quali, al termine di un’ampia attività info-investigativa, sono stati riconosciuti responsabili di attività di spaccio continuata e perciò fermati e tratti in arresto nella loro dimora a San Giuliano Milanese. Entrambi gli arrestati sono stati portati nella casa circondariale di Milano.

