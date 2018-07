Spaccio e furti, arresti record in città

Presidio fisso alla Malpensata Ventinove arresti nei primi sei mesi dell’anno: 20 per spaccio e quattro per furti in appartamento, gli ultimi per reati minori.

Ventinove arresti nel primo semestre del 2018: 20 per spaccio di stupefacenti, 4 per furti in appartamento, gli ultimi per reati minori. È questo il bilancio dell’attività della Polizia locale di Bergamo sul fronte della sicurezza e del contrasto della criminalità: la presenza degli agenti si concentra in particolare in alcuni luoghi critici della città. Ecco il servizio di Bergamo Tv.

