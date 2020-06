Spaccio in zona stazione: nuovi controlli

Il cane Kimon recupera droga nei cespugli Controlli della Questura di Bergamo in zona stazione: verifiche su 37 persone di cui 15 con precedenti di polizia.

L’area stazione nel mirino dei controlli anti spaccio della Questura di Bergamo. Nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno è stato effettuato un servizio di controllo straordinario di prevenzione inerente lo spaccio e il consumo sostanze stupefacenti,disposto dal Questore Maurizio Auriemma, con equipaggi Volanti e l’ausilio di personale Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e Unita Cinofila Polizia di Stato di Milano . I controlli hanno interessato Piazzale Marconi, zona Parco della Malpensata, via San Giovanni Bosco, via Jacopo da Balsamo, via Bonomelli e via Paglia.Sono state controllate 37 persone di cui 15 con precedenti di Polizia. Cinque di queste sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti (hascisc) in modica quantità e sono stati segnalate alla Prefettura ex articolo 75 DPR 309/90. Recuperati circa 11 grammi di sostanza stupefacente (hascisc e marijuana) che il cane Kimon recuperava nascosta tra i cespugli. Per 4 cittadini stranieri è in corso di verifica la posizione sul Territorio Nazionale da parte Ufficio Immigrazione in quanto irregolari.

