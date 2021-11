Speranza: «Accelerare con i richiami, in Italia superati i 2 milioni di terze dosi» Le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, al XIX convegno di diritto sanitario a Milano: «In una fase di recrudescenza del virus come quella a cui stiamo assistendo a livello europeo in questo momento, è giusto accelerare sulla somministrazione dei richiami». Rezza: l’obiettivo è tenere aperto.

«In una fase di recrudescenza del virus come quella a cui stiamo assistendo a livello europeo in questo momento, è giusto accelerare sulla somministrazione dei richiami. Ieri sono state superati i 2 milioni di terze dosi somministrate». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, al XIX convegno di diritto sanitario sabato 6 novembre a Milano.

«L’introduzione» di misure come «il Green pass ha come obiettivo quello della riduzione del rischio» di trasmissione del Covid, «e di tenere aperte attività e ridurre il rischio di focolai all’interno di queste strutture». Lo ha detto Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione al ministero della Salute, in un passaggio del suo intervento al Festival della Scienza Medica in corso a Bologna. In Italia c’è stata una «campagna vaccinale veramente di successo», tra i diversi Paesi europei, ad esempio, «siamo andati meglio della Germania», ha detto Rezza. «Mediamente - ha aggiunto - le coperture sono piuttosto elevate ci avviciniamo al 90% di persone» che hanno fatto «la prima dose».

«In questo momento tendiamo a non parlare di raggiungimento dell’immunità di gregge ma di un livello di vaccinazione, uno che ci permette di svolgere attività mantenendo alcune precauzioni che ci permettono di vivere più o meno normalmente, due a convivere con un virus» che possa diventare nella «maggior parte dei casi controllabile. Questo è l’obiettivo che in questo momento ci si prefigge di raggiungere: lo svolgimento di tutte le attività possibili», ha detto ancora Rezza. Ad ogni modo, ha concluso, il Covid «è un virus che tenderà in qualche modo a endemizzarsi e dare dei focolai, di tanto in tanto, più o meno piccoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA