Speranza: «Covid, è ancora una sfida con cui fare i conti». I contagi scendono, ma mascherine nei luoghi chiusi

«L’impegno del governo è quello di superare lo stato d’emergenza», ma «superare lo stato d’emergenza non significa d’un tratto magicamente essere fuori da ogni vincolo perché il Covid continua ad essere una sfida con cui fare i conti»: lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine di un’iniziativa sul Pnrr organizzata a Firenze dalla Regione Toscana nella giornata di sabato 5 marzo.

«Noi siamo molto più forti rispetto al passato - ha proseguito il ministro - perché abbiamo fatto una bellissima campagna di vaccinazione. Avere oltre il 91% di persone che ci hanno seguito in questa campagna di vaccinazione mette il nostro Paese in condizioni molto diverse rispetto al passato e noi stiamo piegando questa curva di Omicron grazie ai vaccini, senza chiusure generalizzate» .

«Ci sono anche nuovi strumenti a nostra disposizione, come sapete da qualche giorno c’è Novavax disponibile, con una tecnologia diversa che può convincere persone che non hanno ancora fatto questa scelta - ha aggiunto Speranza -. Dobbiamo poi continuare con un atteggiamento di cautela e attenzione e penso che l’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi sia ancora molto importante.Quindi fiducia, guardare avanti, ma con i piedi per terra e un passo alla volta».