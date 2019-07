«Speriamo di giocare la Champions qui»

Stadio, Gasperini e Percassi al cantiere Gasperini, Percassi e Spagnolo al cantiere dello stadio di Bergamo. La visita della delegazione Uefa da Nyon: il video di Bergamo Tv.

Sopralluogo nella giornata di mercoledì 3 luglio della delegazione di ispettori della Uefa partita da Nyon per visitare il cantiere dello stadio di Bergamo: sotto osservazione Curva Nord, tribuna Ubi, area stampa e illuminazione. Alle 14 un primo sopralluogo nel cantiere dove è stato fatto il punto della situazione, delle eventuali osservazioni della delegazione e dei possibili interventi sui lavori di restyling del Gewiss Stadium al fine di valutare se concedere una deroga alla società nerazzurra per le partite della Champions League. A margine del sopralluogo le prime reazioni di mister Gasperini, Roberto Spagnolo e Antonio Percassi nel video di Beppe De Vecchi per Bergamo Tv.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA