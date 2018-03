«Spiava e divulgava mail del Comune»

Nembro, dipendente condannata a 3 anni La donna era accusata di essersi introdotta abusivamente nel sistema informatico. All’amministrazione 40 mila euro per i danni. Risarcimenti per i colleghi con la posta violata.

Tre anni e un mese, a fronte di una richiesta di 15 mesi con la condizionale. È la pena a cui il giudice Donatella Nava ha condannato G. T., 53 anni, di Ranica, la dipendente del Comune di Nembro finita alla sbarra con l’accusa di aver spiato le mail di colleghi e amministratori e di averne poi diffuso il contenuto. La donna, attualmente in servizio alla biblioteca comunale, è stata anche condannata alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, provvedimento che diventerebbe effettivo solo in caso venisse confermato dalla Cassazione.

