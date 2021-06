Splende il sole, la «Festa dell’acqua» vola fra tuffi, laboratori e nuoto sincronizzato Domenica 13 giugno, tutto esaurito con 800 ingressi alle Piscine Italcementi che hanno celebrato bel migliore dei modi la «Festa dell’acqua». I bergamaschi hanno sfruttato la calda giornata estiva di domenica 13 giugno per uno spensierato tuffo in piscina.

Tutto esaurito con 800 ingressi alle Piscine Italcementi che hanno celebrato bel migliore dei modi la «Festa dell’acqua» tra tuffi, laboratori e nuoto sincronizzato. I bergamaschi hanno sfruttato la calda giornata estiva di domenica 13 giugno per uno spensierato tuffo in piscina. La giornata ha inaugurato la stagione estiva delle Piscine Italcementi e – con l’organizzazione di Bergamo Nuoto – ha proposto un programma ricco per dare slancio alla stagione più calda, con «test sportivi» e laboratori creativi per bambini. Le Piscine Italcementi sono state anche teatro dei campionati regionali di tuffi: nel corso della pausa pranzo e di interruzione delle gare si è tenuta l’esibizione delle squadre agonistiche della Bergamo Nuoto di tuffi, sincro, nuoto sincronizzato, nuoto master e nuoto per salvamento. Al termine delle gare le prove gratuite delle diverse discipline acquatiche. La «Festa dell’acqua» sostiene la campagna «Quando sarò grande – Realizziamo i sogni dei bambini», promossa dal Cesvi.

Relax alle Piscine Italcementi

(Foto by Colleoni)

Nuoto sincronizzato

(Foto by Colleoni)

