Spunta il sole sulla Bergamasca

Dopo la pioggia, week end di bel tempo Gli acquazzoni degli ultimi giorni hanno rinfrescato l’aria, nei prossimi giorni invece tornerà a splendere il sole sulla provincia di Bergamo. Ecco le previsioni di 3BMeteo.

Niente pioggia, ed è già una notizia. In più torna a splendere il sole sulla provincia di Bergamo, anche nel week end. Salvo sorprese “monsoniche” dell’ultimo minuto, non rare in questa stagione, nessun acquazzone rovinerà il fine settimana. Dopo la rinfrescata delle ultime ore anche le temperature torneranno piuttosto alte, sfiorando i trenta gradi.

Giovedì, 14 giugno: Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3400 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì, 15 giugno: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3500 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato, 16 giugno: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA