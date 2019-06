I lavori in via Tiraboschi in centro a Bergamo

Spunta la lastra del vecchio tram

Via Tiraboschi, ritardi e lavori più cari Sotto la nuova «rambla» del centro spuntano lastre e binari del vecchio tram. Brembilla: «Necessario intervenire per mettere toppe nei prossimi mesi».

Gli operai al lavoro nel cantiere di via Tiraboschi non avevano ben capito in cosa si erano imbattuti. Un enorme lastrone di cemento, pochi centimetri sotto l’asfalto: l’ultima cosa che avrebbero voluto vedere sotto le ruspe impegnate a realizzare la nuova «rambla» della città, la camminata da via Zambonate fino in Porta Nuova. Non era solo un ostico ostacolo difficile da frantumare. Quella era la solida base su cui un secolo e mezzo fa sono stati inseriti i binari del vecchio tram che sfrecciava nelle vie del centro in una fitta rete di linee ormai andate perdute. Sono pochi i bergamaschi che ne hanno memoria, visto che gli ultimi esemplari sono stati smantellati negli anni Cinquanta.

Per gli appassionati di storia della città quel lastrone è paragonabile a un tesoro sepolto. Per gli operai al lavoro e per l’amministrazione comunale, invece, solo un guaio imprevisto. Costoso, per giunta. 167.125 euro: tanto ha dovuto stanziare la Giunta di Palafrizzoni per aggiustare in corsa il progetto e far fronte alla maggiore mole di lavoro che ha comportato questa scoperta. È stato necessario un ritocco anche sui tempi.

