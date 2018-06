Stadio, la pratica torna in consiglio

Fa discutere il parcheggio interrato In Consiglio comunale il 21 luglio, da lì 90 giorni, poi l’approvazione a ottobre. Intanto l’AlbinoLeffe pensa alla sua arena.

L’adozione del Piano attuativo dello stadio dovrebbe passare in Consiglio comunale il 21 luglio. «Da lì scattano tempi certi, 90 giorni per deduzioni e controdeduzioni, per arrivare all’approvazione del piano nella prima settimana di ottobre», spiega l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini con la delibera appena vagliata dalla Giunta tra le mani.

La prossima settimana il piano (che verte sul parcheggio interrato inizialmente non previsto) sarà sottoposto alla Commissione consiliare, poi l’Aula delibererà. È certo che in Aula terrà banco il tema delle modalità di fruizione (costi compresi) del futuro parcheggio interrato, «667 stalli di cui 580 pubblici, perché 87 saranno riservati agli esercizi commerciali – illustra l’assessore –. Oggi sono 611, saranno 30 i posti in meno della dotazione attuale. Probabilmente la gestione sarà affidata ad Atb, le condizioni saranno però definite più avanti.

