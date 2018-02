Stadio nuovo, si allungano i tempi

C’è una variante tecnica sul parcheggio I lavori dovrebbero iniziare nei prossimi mesi ma ora il condizionale è d’obbligo perchè il tanto atteso progetto dello stadio dovrà affrontare una mini-variante urbanistica rispetto a quanto già approvato dal Comune.

Questo comporterà tempi inevitabilmente più lunghi. Non è in discussione il progetto complessivo, il focus è sul parcheggio e sicuramente per l’Atalanta i tempi si fanno più ristretti, al fine di avviare il cantiere e partire il prima possibile con i lavori.

