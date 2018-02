Stadio, ora è certo: cantieri dal 2019

Su L’Eco tutte le novità sul progetto Comune e Atalanta lavorano in stretta collaborazione per garantire la conclusione dei lavori nel 2020.

Bocche cucite, manca solo l’ufficialità ma Atalanta, Comune di Bergamo e i progettisti (lo Studio De8) del restyling dello stadio di viale Giulio Cesare stanno rivedendo il planning dei lavori. Necessariamente, considerando che i tempi per gli approfondimenti richiesti e l’iter burocratico sono tirati. Troppo tirati per partire con i cantieri questa estate. Nella migliore delle ipotesi il Comune avrebbe potuto rilasciare il permesso di costruire per luglio (inoltrato), ma calcolando 100 giorni di lavoro - e nessun imprevisto - la curva Nord sarebbe stata pronta non prima di fine ottobre. Troppo in là per le esigenze dell’Atalanta che di giocare senza i suoi tifosi non ne vuole sapere. Su L’Eco di Bergamo tutte le ultime novità sul cronoprogramma e le previsioni sul cantiere.

