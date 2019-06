Stadio, via 6 platani per far spazio alle gru Verranno ripiantumati a fine lavori

La zona con i platani tagliati per far spazio alle gru

Verranno ripiantumati a fine lavori In viale Giulio Cesare. Per far operare i mezzi necessari alla realizzazione della Curva Nord l’unica soluzione era tagliare sei piante lungo il marciapiede verso piazzale Olimpiadi. A settembre ne verranno piantate altre, tutto a spese dell’Atalanta.

Prima di darci un taglio le hanno provate tutte, dalla potatura radicale all’ipotesi di chiudere al traffico fino a fine settembre viale Giulio Cesare. Ma non c’è stato nulla da fare: per far lavorare le gru necessarie alla realizzazione della Curva Nord l’unica soluzione era tagliare sei platani lungo il marciapiede verso piazzale Olimpiadi. Operazione conclusa nella mattinata di ieri, venerdì 7 giugno. A lavori terminati è prevista la ripiantumazione con esemplari di alto fusto (il Comune propone delle querce) e il completamento del filare, già interrotto in più punti per precedenti lavori, su tutto il viale. Tutto a carico dell’Atalanta.

