Stagione boom alle piscine Italcementi

E ora si lavora all’operazione restyling Affluenza estiva in crescita, si supererà il tetto delle 50 mila presenze: incasso totale di 320 mila euro.Servono 12-13 milioni per la riqualificazione. È caccia al privato, l’obiettivo è pubblicare il bando entro fine anno.

L’estate è agli sgoccioli, e anche alle piscine Italcementi si tirano le prime somme su una stagione che, in attesa dei dati definitivi, può già considerarsi più che positiva. Dopo le prime settimane di giugno contraddistinte da un tempo incerto, il caldo ha avuto il sopravvento spingendo migliaia di bergamaschi rimasti in città a rifugiarsi nel fresco polmone verde di via dello Statuto, storica meta estiva che, numeri alla mano, dimostra di tenere il passo nonostante l’agguerrita concorrenza di tanti altri centri della Bergamasca.

L’andamento dell’estate 2018 è infatti sostanzialmente in linea, se non leggermente superiore, a quello dello scorso anno, con il tetto delle 50 mila presenze che verrà ampiamente superato, per un incasso totale di circa 320 mila euro. Ad essere particolarmente apprezzati sono stati gli spazi dedicati ai più piccoli, che hanno ospitato non solo i 12 mila bambini dei diversi centri ricreativi estivi che anche quest’anno hanno usufruito dell’Italcementi per le loro attività, ma anche da tante famiglie con prole al seguito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA