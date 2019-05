Stamattina l’ultimo saluto a don Pennati

«Costanza e fedeltà nella cura dell’altro» L’ultimo saluto a don Roberto Pennati sarà questa mattina alle 10 con i funerali nella chiesa del Patronato San Vincenzo, in via Gavazzeni 3, in città.

La salma in questi giorni è stata composta alla comunità Agro di sopra, in via Correnti, dove da 11 anni vive anche don Alessandro Sesana, 57 anni, dal 2002 prete del Patronato San Vincenzo. Il suo incontro con don Roberto avviene proprio al Patronato, una ventina d’anni fa, quando la malattia - la Sla - lo aveva già colpito. «Mi sono trovato in sintonia con le sue scelte – ricorda don Sandro –. La vita comune con i ragazzi, gli educatori della sua comunità, il lavoro anche manuale, la dimensione piccola della comunità in cui si potessero costruire buone relazioni sono stati aspetti che mi hanno subito colpito nella sua scelta di vita».

Don Sandro con lui lavorava al computer, scriveva sotto dettatura le mail o le pagine di un libro, seguiva le pratiche di casa. Giornate di fraternità fianco a fianco con la grandezza spirituale e umana di don Roberto. Ore scandite da un ritmo sempre uguale che, secondo don Sandro, lo ha aiutato a vivere per vent’anni. «Le prime due ore del mattino erano necessarie per la preparazione e per la colazione, poi dalle 9 alle 10 il lavoro al computer, una breve pausa e prima di pranzo voleva essere aggiornato sulle ultime notizie dei giornali e della televisione per essere informato su quello che succedeva. Dopo il pranzo un momento di riposo e poi, prima della cena, rigorosamente alle 19, incontrava sempre qualcuno, vecchi e nuovi amici. La sera guardava la televisione e poi a letto alle 22,30».

La sua malattia non lo ha portato a nascondersi. «Era un uomo libero, si presentava così come era. Ha sempre dato un grande valore all’amicizia e alla relazione in cui condensava umanità e divinità. Era un prete sempre insieme al Signore, un giorno sereno, un altro giorno stanco, a volte soddisfatto, altre arrabbiato, ma sempre con il Signore». Per don Sandro pensare a che cosa ha lasciato in lui l’incontro con questo sacerdote speciale è come aprire lo scrigno di un tesoro. «Mi ha insegnato che se scegli di prenderti cura di qualcuno lo devi fare con costanza, fedeltà e puntualità. Mi ha insegnato come dentro la malattia abiti la dignità dell’uomo. Lui diceva di non pregare per guarire, ma perché Dio gli concedesse la dignità di vivere bene da uomo la sofferenza. Credo che le sue preghiere siano state esaudite».

