Stasera Notte Bianca dello sport

Ecco le zone chiuse al traffico Divieti di sosta e stop alle auto in piazza Matteotti e largo Gavazzeni. Atb modificala Linea 1 degli autobus.

Stasera appuntamento in centro con la «Notte Bianca dello sport», con molte iniziative nell’area tra la chiesa di San Bartolomeo e Piazza Pontida. Per consentire gli allestimenti, l’area verrà dapprima chiusa al traffico secondo fasi diverse. In piazza Matteotti, da viale Roma a Passaggio Zeduri, e largo Gavazzeni è prevista chiusura e divieto di sosta dalle 8 fino a notte inoltrata. Da passaggio Zeduri a largo Rezzara sarà prevista invece la chiusura al traffico dalle 15, con impossibilità quindi di accedere all’area di piazza Matteotti, nella quale saranno posizionati plinti in cemento.

Il Comune ha emanato una specifica ordinanza per disciplinare la manifestazione. Tra gli obblighi, dovranno essere rispettati i limiti di rumore e sarà vietata la vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro. Dalle 19 fino a termine servizio, vengono modificate le corse della linea 1. Viene istituita una fermata provvisoria in via Petrarca, direzione Stazione, in corrispondenza di quella esistente per la Linea C.

