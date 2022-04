Stazione di Bergamo, sventata aggressione: due arresti

In carcere sono finiti due uomini di 31 e 37 anni, fermati mentre tentavano di rapinare del monopattino e aggredire un giovane, nato in Gambia, armati di un grosso coltello da cucina. Ad attirare l’attenzione degli agenti, il vociare scaturito dal tentativo di rapina. I due rapinatori sono fuggiti lungo via Bonomelli, inseguiti da coloro che hanno cercato di difendere il giovane aggredito: la Polizia locale è intervenuta con tempestività, arrestando i due uomini e portandoli subito dopo in Questura per gli accertamenti di rito.

«Salgono così a 15 gli arresti del 2022 da parte del Corpo di Polizia del Comune di Bergamo – spiega il vicesindaco, Sergio Gandi – segno dell’intensificato impegno e presidio del territorio da parte dei nostri agenti. Non finirò mai di ripeterlo: non esistono soluzioni semplici a questo dopo di problemi, il lavoro da fare è davvero ancora molto e tutti, non solo il Comune, devono fare la propria parte per migliorare la situazione delle aree più delicate della nostra città, ma il fatto che i nostri agenti siano in grado di interrompere sul nascere episodi come questo è un inequivocabile e rassicurante segnale di attenzione e del lavoro che si sta facendo per tutelare i nostri concittadini e la loro sicurezza nella zona della stazione ferroviaria».