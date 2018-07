Le telecamere hanno ripreso i malviventi in azione

Stazione, quattro tentati furti in 15 giorni

Tabaccheria nel mirino dei ladri - Video Quattro tentativi di furto in 15 giorni, di cui uno andato a buon fine. Resta alto l’allarme sicurezza alle Autolinee.

Tentato furto alla stazione autolinee di Bergamo nella notte tra domenica 22 luglio e lunedì 23 luglio: tre individui, alcuni a volto coperto, hanno cercato di entrare nella tabaccheria di piazzale Marconi, incuranti delle telecamere di sorveglianza ora al vaglio degli inquirenti. Si tratta del quarto furto in stazione negli ultimi 15 giorni. Solo uno è andato a buon fine ma l’allarme sicurezza nella zona stazione resta alta. E sempre nella notte razzia di furti in via Masone.

