Stezzano, riapre via Dante - Foto

Viabilità regolare e nuovi parcheggi Dopo poco più di tre mesi di lavori ininterrotti, è stata riaperta alla viabilità via Dante a Stezzano, uno dei principali collegamenti del centro storico di questo territorio.

Gli interventi, scattati esattamente nell’ottobre scorso, hanno permesso in queste settimane il rifacimento di tutti i sottofondi e la riqualificazione generale della pavimentazione, con l’installazione di cubetti di trachite, lo stesso materiale utilizzato per il restyling di Piazza Libertà.

Terminate le opere più consistenti, ora l’amministrazione comunale è al lavoro per studiare piccoli interventi di rifinitura che consentiranno di mettere in sicurezza la pedonalità dell’area. In più, oltre al ripristino della viabilità, sei nuovi parcheggi.

