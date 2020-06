Stop all’uso dei guanti sui mezzi pubblici

Resta l’uso della mascherina all’aperto La nuova ordinanza del governatore della Lombardia, Attilio Fontana. In settimana il comitato tecnico scientifico si esprimerà anche su mascherina all’aperto.

«Guanti addio sui mezzi pubblici, ma procediamo con prudenza e senza abbassare la guardia». Lo ribadisce su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un post pubblicato nella mattinata di lunedì 22 giugno. «Rincuorato dai pareri scientifici e dalle nuove raccomandazioni dell’Oms – spiega Fontana – ho assunto la decisione di togliere l’obbligo sui mezzi pubblici dei guanti in nitrile ma ricordiamoci sempre di lavare e disinfettare le mani». «Ci apprestiamo a tornare alla normalità, con piccoli passi – aggiunge – evitando condotte che potrebbero inficiare gli enormi sacrifici di questi ultimi mesi. Procediamo coesi per il bene di tutti, le sterili polemiche non giovano a chi le pone in essere».

«I numeri per ora vanno nella direzione di un rallentamento, di una continua riduzione soprattutto della violenza del virus. La cosa più importante è che si riducano sempre di più i ricoveri in ospedale e quelli in rianimazione. E poi quello che dicono alcuni scienziati, che ribadiscono come attualmente il virus appare meno aggressivo e meno forte di quanto non fosse qualche mese fa» ha detto Fontana, a Centocittà su Rai Radio 1, parlando della situazione del coronavirus. «La preoccupazione - ha premesso Fontana - deve esserci sempre, bisogna tenere sempre alta la guardia, proprio perché non sappiamo come si evolverà, come si comporterà questo virus, non possiamo lasciarci sorprendere un’altra volta, dobbiamo assolutamente essere attenti».

Resta dunque in vigore fino al 30 giugno l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aria aperta in Lombardia: a metà settimana però, dopo aver raccolto il parere del comitato tecnico scientifico, il governatore della Lombardia potrebbe valutare una nuova ordinanza in cui passa dall’obbligo di indossare la mascherina all’aperto alla raccomandazione (senza obblighi).

Atb e Teb ricordano che rimangono valide le seguenti disposizioni sul distanziamento fisico.

Autobus e tram

- obbligo di indossare la mascherina

- mantenere una distanza consigliata distribuendosi all’interno del mezzo e alle fermate secondo la segnaletica predisposta: sui sedili un bollo verde indica i posti consentiti e un bollo rosso è collocato su quelli non utilizzabili. I bolli segnaletici sono stati predisposti anche alle fermate con pensilina di ATB e TEB

- sugli autobus la salita resta consentita solo dalle porte posteriori e la discesa dalle porte centrali

- l’accesso ai tram è consentito solo dalle porte singole (alle estremità del mezzo), la discesa dalle porte doppie (centrali)

- non è consentito oltrepassare l’area del conducente delimitata dalla catenella di sicurezza

- non è consentito il trasporto di biciclette a bordo dei tram

Funicolari

- accesso subordinato alla misurazione della temperatura corporea

- obbligo di indossare la mascherina sui mezzi

- rispetto della distanza di sicurezza, distribuendosi all’interno delle funicolari e alle stazioni di partenza e arrivo secondo la segnaletica predisposta: un bollo verde indica i posti consentiti e un bollo rosso è invece collocato su quelli non utilizzabili.

- divieto di trasportare biciclette a bordo della Funicolare di San Vigilio (il trasporto di biciclette sulla Funicolare di Città non è mai consentito dalle Regole di Viaggio ATB).

