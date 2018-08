Strade e ponti: servono 40 milioni

Su L’Eco l’elenco delle priorità Dopo la richiesta del Ministero delle Infrastrutture, che lo scorso 20 aprile ha inviato una circolare a tutte le Province affinché avviassero un monitoraggio sullo stato di conservazione delle principali opere viarie, Via Tasso ha chiuso il «censimento» e ha predisposto tutti i documenti da inviare a Roma.

Il prossimo passo è ancora da definire (arriveranno finanziamenti con la prossima legge di bilancio?), intanto il «carteggio» permette di tradurre in concreto tutte le priorità per salvaguardare la terra orobica: da Via Tasso giungono 84 segnalazioni, che si potrebbero tradurre in interventi complessivi stimati in 39 milioni e 955 mila euro.

