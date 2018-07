Strade e schianti, all’ex statale 11

la maglia nera della pericolosità Il maggior numero di schianti? In Valle Seriana, sulla SS 671. Gli incidenti con conseguenze più gravi? Lungo l’ex statale 11 Padana Superiore.

Questo emerge dai dati elaborati dall’Automobile Club di Bergamo, aggiornati al 1 gennaio 2017, che offrono la fotografia di tutte le 18 principali strade presenti nella Bergamasca (si tratta di ex statali, autostrade e strade ancora in carico all’Anas). Il primo dato che balza all’occhio è quello della strada statale 671 della Valle Seriana che risulta essere quella con il maggior numero di incidenti; infatti ne sono stati registrati 154 con 243 feriti e 6 morti. La strada invece più pericolosa, ossia quella che ha un indice di gravità (maggior numero di feriti e morti in relazione al dato complessivo degli scontri) più elevato è la ex statale 11 Padana Superiore.

