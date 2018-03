Su L’Eco in edicola la foto dei caccia

che affiancano il Boeing francese Giovedì i boati che hanno fatto tremare i bergamaschi, la foto spettacolare dei caccia che affiancano il Boeing che ha effettuato la manovra sospetta.

Su L’Eco di Bergamo in edicola venerdì 23 marzo la foto, unica, dei uno dei due caccia che affiancano il Boeing 777 sospetto che hanno accompagnato fino al confine con i cieli svizzeri e francesi. Il gigante dei cieli era partito circa dieci ore prima dall’isola di Reunion, nell’Oceano Indiano, e proprio nei cieli italiani aveva smarrito i contatti radio. Per questo erano scattate le procedure d’emergenza e i due caccia, partiti dal Trevigiano, proprio sopra la Bergamasca hanno infranto il muro del suono, nel tentativo, riuscito, di raggiungere il 777 nel minor tempo possibile e scongiurare possibili azioni terroristiche. Proprio il «bang sonico» ha scatenato il panico in mezza provincia.

Nei minuti successivi all’accaduto si sono susseguite una serie di ipotesi fantasiose che cercavano di dare spiegazione a quello che era accaduto e poi smontate quando è arrivata la versione ufficiale. Eccole sintetizzate nel servizio di Bergamo Tv.

