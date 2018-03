Su L’Eco la mappa delle buche

Lo sfogo: «Gomme da buttare» Dalle valli alla Bassa, dal centro città agli svincoli autostradali. Buche, brandelli d’asfalto, automobilisti con le gomme forate o costretti a sterzare all’improvviso (con pericoli evidenti per se stessi e per gli altri) nel tentativo di evitare danni.

Il problema delle strade sgretolate dal gelo e dal maltempo delle ultime settimane resta sotto i riflettori, mentre sul territorio le squadre lavorano a pieno ritmo per rattoppare i tratti più disastrati in attesa che le condizioni meteo si stabilizzino per dare il via al maxi piano asfalti da 4,6 milioni programmato dalla Provincia. Tantissimi i lettori che hanno scritto al nostro sito www.ecodibergamo.it per raccontare in tempo reale i disagi sulle strade, che riassumiamo nella mappa qui accanto.

Partendo dalle valli, a San Simone, in alta Val Brembana le foto raccontano un tratto di strada in pezzi, mentre in alta Val Seriana, a Castione della Presolana sulla strada che porta verso Rovetta, si vedono grosse buche. L’Eco ha raccolto gli sfoghi degli automobilisti bergamaschi.

