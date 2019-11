«Sui treni un affollamento disumano»

Un viaggiatore: reclamare? non funziona «Viaggiamo in un affollamento al limite della disumanità». Lo scrive un pendolare bergamasco che manda la foto scattata lunedì mattina. E aggiunge: «Ho provato a mandare un reclamo, ma il servizio non funziona»

«Desidero segnalarvi le condizioni del treno Bergamo-Milano delle 7:02 di lunedì mattina 4 novembre come di tante altre mattine alla stessa ora». Lo scrive un lettore, pendolare bergamasco, che segnala le condizioni di «affollamento al limite della disumanità» vissute i viaggio verso Milano.

Lo scatto del lettore, pendolare sul treno di lunedì 4 novembre delle 7.02, Bergamo-Milano

«Ho provato a compilare il modulo reclamo su Trenord, dopo una complessa registrazione, ma non funziona» continua, inviando lo scatto dello schermo, ennesimo disagio per i viaggiatori bergamaschi che quotidianamente fanno i conti con viaggi in ritardo e vagoni affollati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA