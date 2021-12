Super green pass, controllati oltre 7.800 cittadini e 172 negozi. Dodici le multe I dati della Prefettura di Bergamo nella prima giornata di controlli del Super green pass in città e provincia.

Sono 119.539 le persone controllate dalle Forze dell’ordine in tutta Italia nella giornata di lunedì 6 dicembre, giorno d’esordio del Super green pass, relativamente al possesso della certificazione: 937 sono state sanzionate. Altri 2.077 sono stati sanzionati perché sprovvisti di mascherina. Questi i dati del Viminale. I controlli sono quasi raddoppiati rispetto a venerdì scorso, quando erano stati 66.925. Le attività ed esercizi commerciali controllati ieri sono stati 13.027: 175 i titolari sanzionati. Per 12 esercizi è stata disposta la chiusura. Tredici persone, infine, sono state denunciate per aver violato la quarantena. I numeri del Viminale riguardano 97 prefetture su 106: in 9 non hanno ancora inviato i dati dei controlli.

La Prefettura di Bergamo fa sapere che nella giornata di lunedì 6 dicembre sono state controllate le certificazioni di 7.852 persone. Sono scattate 11 sanzioni per chi non era in regola e un’altra persona è stata multata perché non indossava la mascherina. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, ne sono stati controllati 171: uno è stato sanzionato, un altro chiuso provvisoriamente. Oltre duemila i controlli effettuati dalle aziende del Trasporto pubblico locale: dieci le persone trovate non in regola a cui è stato impedito di salire sui mezzi.

