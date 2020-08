Super temporale a Bergamo

Variabile fino martedì, poi torna il sole I temporali sono imprevedibili per definizione e domenica mattina ne abbiamo avuto il classico esempio, quando nelle prime ore un temporale intenso si è formato proprio a ridosso della città e di una limitata zona pedemontana.

Cinquantaquattro millimetri di pioggia sono stati registrati da una stazione meteo posta a Nord della città e meno della metà nei paesi limitrofi; poco o addirittura sciutto sulle Prealpi e le valli orobiche superiori. Che ci fosse un segnale di cambiamento rispetto alla bella giornata di sole di Ferragosto era evidente, ma un rovescio così intenso e localizzato è davvero molto difficile da prevedere. Il peggioramento è scaturito da un sistema di bassa pressione che ha coinvolto soprattutto la Francia ma ha ampliato anche il suo raggio verso le nostre zone alpine settentrionali.



Il movimento antiorario della depressione, ha permesso l’afflusso di aria umida nei bassi strati verso la nostra provincia che ha reso molto instabile l’atmosfera: questo «carburante» ha permesso poi la formazione dei temporali a cui abbiamo assistito domenica mattina.

Diamo allora uno sguardo al tempo dei prossimi giorni e vediamo anche la linea di tendenza per questa seconda quindicina di agosto. Fino a martedì mattina saremo accompagnati da diffusa instabilità, con passaggi nuvolosi estesi e possibili rovesci e temporali, probabili dalla tarda serata didomenica e nella giornata di lunedì, specie sui rilievi. Non mancheranno anche spazi soleggiati che si avvicenderanno al transito di corpi nuvolosi anche consistenti.



Infine, ecco la linea di tendenza per questa seconda parte del mese: dopo il passaggio instabile, dalla metà di questa settimana il tempo sarà più soleggiato e caldo per via dell’espansione dell’anticiclone africano (verso fine settimana). Seguiranno poi giorni più variabili e, probabilmente, il tempo si stabilizzerà dalla metà della settimana che ci porterà alla festività di Sant’Alessandro.

