Superano il limite di velocità di 40km/h

Ritirate 26 patenti sulla circonvallazione In una mattina la Polizia locale ha ritirato 26 patenti tra Grumello del Piano e Curno: c’è chi andava a 182 chilometri all’ora.

Ventisei patenti ritirate per eccesso di velocità in poche ore: le auto sfrecciavano oltre i 116km/h su una strada sulla quale il limite di velocità è di 70km/h. Un numero altissimo, registrato durante il controllo di routine nella mattinata di domenica 15 luglio sulla sicurezza stradale lungo la circonvallazione cittadina tra Grumello del Piano e Curno.

Questa mattina una pattuglia della Polizia Locale si è sistemata con telelaser (e segnaletica di preavviso come previsto in questi casi) intorno alle 8.30 sulla circonvallazione subito dopo lo svincolo di Grumello del Piano, in direzione Curno. È uno dei servizi di routine per la sicurezza sulle strade, finalizzato alla verifica dell’osservanza dei limiti di velocità.

Probabilmente la circonvallazione sgombra, in una domenica mattina di piena estate, ha favorito velocità più elevate da parte degli automobilisti. Fatto sta che la Polizia locale ha ritirato 26 patenti, per velocità verificate di oltre 40km/h (+5km/h di tolleranza) sopra il limite di 70 previsto sul tratto di strada in questione. Tre di queste auto viaggiavano oltre i 136km/h: il «record» spetta a una Jaguar, pizzicata dal telelaser mentre percorreva la circonvallazione a 182km/h.

Le violazioni del limite sono state tali che nessun automobilista ha contestato le sanzioni da parte della Polizia locale. «Quel che è successo questa mattina sulla circonvallazione – sottolinea il vicesindaco Sergio Gandi – dimostra quanto ancora sia necessario lavorare perché cambino le abitudini degli automobilisti sulle nostre strade».

© RIPRODUZIONE RISERVATA