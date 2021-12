Tafferugli prima della partita Atalanta-Roma: cinque denunciati dalla polizia Bergamo, sabato 18 dicembre nella zona del Palazzetto dello Sport un gruppo di romanisti arrivato con mezzi privati è entrato in contatto con un gruppo di ultrà nerazzurri. Lo scontro sedato dalla Digos, denunciati quattro romanisti e un atalantino.

Attimi di tensione poco prima della partita Atalanta-Roma di sabato di 18 dicembre, nella zona del Palazzetto dello Sport. Secondo una prima ricostruzione, alcuni romanisti, arrivati con mezzi privati nei pressi del Palasport, sono entrati in contatto con una trentina di ultrà nerazzurri. Immediato l’intervento della Digos, che era nelle vicinanze per il servizio stadio e ha sedato lo scontro.

In cinque sono stati bloccati, condotti in questura e denunciati a piede libero: si tratta di quattro romanisti e un atalantino. I quattro romanisti, trovati in possesso di fumogeni e arnesi, sono stati denunciati per porto di oggetti atti ad offendere, mentre il bergamasco è stato denunciato per rissa.

