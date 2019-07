Taglio dei parlamentari, l’ok del Senato

«Ma Forza Italia non ha partecipato» Il deputato bergamasco Alessandro Sorte si smarca dalla scelta degli azzurri: «Un errore, io ho votato a favore».

Il Senato ha approvato il ddl costituzionale sul taglio dei parlamentari. Con 180 voti a favore (ne servivano 161 per la maggioranza assoluta), il testo passa alla Camera. L’esame definitivo del provvedimento sarà a settembre.

Oltre alla maggioranza M5s-Lega, ai favorevoli si è aggiunto anche il gruppo di Fratelli d’Italia. Contrari il Pd e il resto del centrosinistra (50 i no in tutto), mentre Forza Italia non ha partecipato al voto. Una scelta criticata dal deputato bergamasco Alessandro Sorte che spiega sui social: «Questa mattina Forza Italia ha commesso un grande errore non votando al Senato il taglio del numero dei Parlamentari. Personalmente, in prima lettura alla Camera, ho votato favorevolmente e lo farò anche in seconda lettura, a costo di disubbidire agli ordini di partito. Toti ha ragione quando dice che la nostra classe dirigente ha completamente perso il contatto con la realtà». A favore anche l’altro deputato di Fi , Stefano Benigni.

