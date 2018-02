Tamini racconta la Bergamo che cambia

«Ecco la mia idea per il futuro del centro» Docente di Urbanistica al Politecnico di Milano (dipartimento di Architettura e studi urbani), Luca Tamini è il «papà» della Variante 10 al Pgt, il consulente che ha affiancato Palafrizzoni.

In un’intervista a L’Eco di Bergamo Tamini racconta le sue idee per il futuro del centro di Bergamo, commerciali e urbanistiche. Il centro di Bergamo può cambiare e rinascere attraverso i grandi marchi? «Anche, soprattutto in vuoti urbani come il Sentierone. «Ora il commercio lavora molto per integrazione: pensiamo al modello Eataly o Feltrinelli Red, dove quasi non si capisce se sia prevalente la libreria o la somministrazione. Non esiste più il monocanale: cibo e bevande hanno una delle più alte redditività al metro quadro, per questo vengono spesso mixate con altre funzioni in strutture che rimangono aperte fino a tardi».

