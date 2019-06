Tampona un’auto e la manda fuori strada

È ubriaco e recidivo, via la patente Un incidente che poteva essere derubricato come tanti altri senza gravi conseguenze, ma l’uomo alla guida, un 40enne milanese era già stato pizzicato altre volte al volante dopo che aveva bevuto.

Ha tamponato l’auto di una coppia di due fidanzati di 31 e 35 anni che lo precedeva facendoli finire in un campo a lato della strada alle 23 della nel comune di Treviolo. L’uomo alla guida un 40enne milanese è risultato positivo all’alcol test effettuato dagli agenti della Polizia stradale di Bergamo, con un livello di 2,5gr/l., oltre 5 volte il limite consentito dalla legge.

All’uomo è stata tolta la patente e avviato l’iter per la revoca perchè i militari hanno scoperto che era recidivo, già due volte era stato pizzicato alla guida ubriaco e in un altro caso aveva provocato un incidente. Come se non bastasse gli agenti gli hanno trovato addosso anche qualche grammo di cocaina.

