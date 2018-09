Tamponamento alla rotonda

Lunghe code verso l’aeroporto Un tamponamento tra due auto alla rotonda di Campagnola ha creato lunghe code domenica pomeriggio.

Un incidente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, per fortuna, ma con molti problemi al traffico. Due auto si sono tamponate alla rotonda di Campagnola, snodo cruciale per il traffico diretto all’aeroporto e a Oriocenter. La corsia ristretta a causa dell’incidente ha creato lunghe code in tutta la zona. Per le sei persone coinvolte nessuna ferita grave. Sul posto è intervenuta l’ambulanza.

