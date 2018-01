Tamponamento tra auto e tir

Lunghe code sull’asse interurbano Incidente sulla corsia di immissione dell’asse interurbano poco prima del sottopasso di Colognola in direzione Curno. Lunghe code.

Un incidente avvenuto sulla corsia di immissione dell’asse interurbano, poco prima del sottopasso di Colognola, causa lunghe code sulla superstrada. Dalle prime informazioni i veicoli coinvolti sarebbero due: un tir e un’auto. Il 118 ha inviato un’ambulanza per prestare soccorso a una donna di 35 anni e una bambina di due. Non sono in gravi condizioni.

