Tamponamento tra due mezzi pesanti

Camion distrutto, illeso il conducente Impressionanti i danni che ha subìto uno dei due mezzi pesanti coinvolto in un tamponamento in autostrada lunedì mattina e che, fortunatamente, ha causato solo un ferito lieve.

Poco dopo le 4.40 di lunedì 26 marzo due mezzi pesanti si sono tamponati in autostrada nel tratto tra Bergamo e Seriate. Violento l’impatto, uno dei due tir ha subìto danni molto importanti e il suo autista, di 55 anni, è stato trasferito all’ospedale di Seriate: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. L’incidente ha causato lunghe code in A4, che si sono risolte in torno alle 8 del mattino.

