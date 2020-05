Tamponi per 470 farmacisti

Ats: professionisti indispensabili Ben 470 farmacisti della provincia di Bergamo sono stati sottoposti a tampone nella giornata di oggi. «Raccogliendo la richiesta dell’Ordine dei Farmacisti e nella consapevolezza del ruolo fondamentale che rivestono nel mondo della salute, l’Agenzia di Tutela della Salute ha effettuato nella giornata i tamponi a questi professionisti che sono essenziali nella lotta al coronavirus e che sono quotidianamente in contatto con il pubblico», spiega Massimo Giupponi, direttore generale di Ats.

I tamponi sono stati eseguiti da medici e assistenti sanitari, supportati da Crocerossine volontarie e medici delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) per l’intera giornata di domenica presso due tensostrutture predisposte a fianco della Fiera di Bergamo. Le tensostrutture sono state realizzate in tempi record dalla Protezione Civile Lombardia e dall’Associazione Nazionale Alpini- Sezione Ospedale da Campo - Ana di Bergamo, cui vanno i ringraziamenti di Ats Bergamo. La collocazione all’interno dell’area parcheggio della fiera di Bergamo è stata studiata per garantire un afflusso costante di persone senza il rischio di assembramenti e di incrocio chi entra e chi esce.

Contemporaneamente, presso la sede di Ats di Borgo Palazzo, sono stati sottoposti a tampone 190 medici di medicina generale e pediatri di famiglia, che sono andati ad aggiungersi agli oltre 300 «tamponati» nella giornata di sabato 16 maggio.

I tamponi verranno processati ed analizzati da uno dei laboratori individuati ed autorizzati da Regione Lombardia e potranno essere consultati attraverso il Fascicolo sanitario elettronico da parte di ogni singolo soggetto.

«La bufera che si è abbattuta sulla nostra terra bergamasca ha messo a dura prova anche il servizio delle farmacie di comunità: due colleghi sono deceduti e moltissimi altri si sono ammalati, spesso nelle primissime ore di epidemia, quando anche i sintomi erano difficilmente identificabili. Per questo abbiamo aderito con entusiasmo e riconoscenza alla proposta di ATS Bergamo di fare i tamponi a tutti i farmacisti territoriali allo scopo di dare un contributo al contenimento del virus» ha detto Ernesto De Amici, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bergamo.

«Federfarma, in rappresentanza delle farmacie, ringrazia ATS per avere organizzato un eccezionale screening, tramite l’utilizzo di tamponi per la rilevazione della positività al Covid-19, appositamente dedicato ai farmacisti bergamaschi in un’unica giornata. Si tratta di porre, in tal modo, in sicurezza titolari e collaboratori delle farmacie affinché si evitino, per quanto possibile, eventuali ulteriori contagi tra il personale e, così, chiusure, a garanzia della continuità del servizio, confermatosi come prezioso presidio per l’assistenza sanitaria proprio in occasione della pandemia» commenta Gianni Petrosillo, presidente di Federfama Bergamo.

