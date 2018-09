Tanti auguri alla trattoria d’Ambrosio

«Dalla Giuliana» festa per i 75 anni Il locale di via Broseta festeggia i 75 anni di attività: «Qui i clienti si sentono a casa. E non si mangia da soli, in compagnia è più bello» dice la ristoratrice.

Per tutti è Giuliana, ma questa volta bisogna riappropriarsi del cognome: D’Ambrosio. Perché la trattoria di via Broseta, tappa obbligata della profonda bergamaschità, celebra i 75 anni di vita. La creatura di papà Antonio è stata registrata alla Camera di commercio come osteria il 2 settembre del 1943, ma la serata dei festeggiamenti è mercoledì 19. Un francobollo per i 75 anni di eccellenza gastronomica in omaggio ai clienti, la maglietta ricordo, lo spettacolo di Jerry Calà e l’incasso della cena all’Associazione oncologica bergamasca presieduta da Maurizio Radici, mentre Giuliana è la vice presidente. La magia dei casoncelli serviti in un clima famigliare che piace a tutti: attori, politici, calciatori, professionisti e operai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA