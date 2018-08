Teatro Donizetti, avanti tutta -Foto

Ultime demolizioni e si sta già costruendo Realizzate le opere aggiuntive previste dalla variante. Consolidate le fondazioni. E in autunno si saprà se il tetto è da rifare

Teatro Donizetti, avanti tutta. Il cantiere procede a passo spedito. Le demolizioni sono in dirittura d’arrivo, a buon punto anche la realizzazione delle prime opere strutturali e la posa degli impianti. Tanto che a Ferragosto le imprese costruttrici Fantino e Notarimpresa si concederanno uno stop e per una settimana i lavori – che al momento vedono impegnati una cinquantina di uomini – saranno sospesi.



(Foto by Yuri Colleoni)

Sul retro del teatro l’intero blocco dei camerini è stato abbattuto e dall’esterno è visibile una profonda voragine sulla quale sorgerà la nuova ala, proprio a ridosso della torre scenica. All’altezza del retropalco è stata rimossa la cisterna interrata individuata nei mesi scorsi. La buona notizia è che non è stato necessario bonificare il terreno. Sempre sul lato est, i locali della biglietteria sono stati soppalcati, così da ricavare spazi per un bar con dehors affacciato sul laghetto e per un book shop.

