Telepass anche in Europa

Da febbraio nuovo servizio Dopo una prima fase sperimentale nel mese di gennaio rivolta ad un numero ristretto di utenti Telepass, da febbraio 2018, il nuovo Telepass sarà operativo per tutti.

Buone notizie per i clienti Telepass: il servizio sarà presto disponibile anche sul territorio europeo. Ufficialmente il nuovo Telepass che ci permetterà di viaggiare evitando le code al casello anche al di fuori del nostro Paese sarà lanciato a gennaio 2018 per un ristretto numero di utenti; poi, da febbraio dello stesso anno, il progetto sarà esteso a tutti i clienti.

Per utilizzare il Telepass in tutta Europa sarà necessario sostituire, presso un Punto Blu, il proprio dispositivo con uno multistandard in grado di interagire anche con i caselli presenti negli altri stati europei. Non sono state previste spese extra per l’utilizzo del nuovo dispositivo sul territorio italiano ma, nel momento in cui usufruiremo del servizio in un paese estero, ci sarà addebitato un canone mensile extra di 2,40 euro al mese. Agli abbonati Telepass premium, invece, non sarà aggiunto nessun costo extra.

