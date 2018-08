Tempo in lento miglioramento, no pioggia

Il Ferragosto pare salvo, nuvole sui monti Salvi i pic nic e le gite, e senza quell’afa che ci ha fatto disperare nelle scorse settimane. Secondo i meteorologi possiamo stare tranquilli: il Ferragosto sarà all’insegna del cielo sereno.

Nella giornata di martedì la perturbazione che ci ha interessato da lunedì si sposterà solo lentamente verso levante, e quindi il tempo resterà ancora parzialmente compromesso, con cielo nuvoloso nel pomeriggio e qualche rovescio di pioggia, come sempre più probabile sulle Alpi e Prealpi Orobie. Meglio per il giorno di Ferragosto: il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, con temperature gradevoli in pianura e fresche sui monti: sarà, dunque, una bella occasione per trascorrere la giornata all’aria aperta, con le classiche grigliate o più semplicemente con rilassanti passeggiate. E il bel tempo proseguirà per tutta questa settimana estiva.

