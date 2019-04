Tempo incerto per l’intera settimana

Pioggia alternata a schiarite e clima fresco Permane su tutta la regione una vasta area depressionaria che porterà a piogge tutta la settimana. Anche se non mancheranno ampie schiarite specie in pianura.

Una settimana all’insegna dell’incertezza meteo. Con piogge alternate a schiarite per almeno i prossimi cinque giorni. Lunedì partiremo con cielo poco nuvoloso. Nel corso della giornata possibile addensamenti nuvolosi sul comparto orobico con brevi rovesci a carattere nevoso oltre i 1600 metri delle alpi retiche, ed i 1800/2000m delle Prealpi centro orientali. Temperature: In aumento le massime, in lieve calo le minime. Massime in pianura comprese tra 14 e 16°C con punte di 18°c nei grossi centri urbani. Minime in pianura tra 5 e 8°C

Martedì 9 aprile cieli inizialmente poco nuvolosi.Coperture più compatte si manifesteranno a partire dal tardo pomeriggio sul comparto alpino e prealpino con temporali pomeridiani. Neve oltre 1800/2000metri. Temperature: Minime e massime in lieve aumento. Massime in pianura comprese tra 16 e 18°C. Minime tra 6 e 8°C.

piogge più insistenti da mercoledì e probabilmente fino a sabato con temperature che resteranno tra i 14 di massima e i 7 C° di minima in pianura.

