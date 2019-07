Temporale, cade con il parapendio

Un uomo di 73 anni ferito a Gandino L’incidente in località Cirano: sul posto l’Elisoccorso, che ha trasportato l’anziano all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo.

Un settantatreenne è stato soccorso oggi pomeriggio, venerdì 12 luglio, dall’elicottero del 118 per una caduta con il parapendio a Gandino, in località Cirano. L’uomo, che è del paese, stava per atterrare quando è scoppiato un violento temporale, che gli ha riempito le vele d’acqua, facendogli perdere il controllo del velivolo. Precipitato a terra da un altezza di pochi metri, si è ferito al coccige ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo con l’Elisoccorso. Sul posto, in supporto, anche la Croce vede di Colzate.

