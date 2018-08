Meteo, temporali anche violenti

Ma da domenica torna il sole L’alta pressione che da diversi giorni ha occupato stabilmente la nostra regione si indebolisce a causa dell’arrivo di correnti più fresche di origine nord-atlantica, che tra venerdì e sabato porteranno un aumento dell’instabilità e che faranno calare le temperature nel corso del fine settimana.

A partire da domenica e nei giorni successivi ritorno di tempo stabile e soleggiato per l’arrivo di un promontorio di alta pressione da ovest, con temperature in graduale ripresa nel corso della prossima settimana. Le previsioni dettagliate del Centro Meteorologico Lombardo.



Venerdì 24 agosto. In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso per il passaggio di nuvolosità medio-alta, con isolati piovaschi possibili su Alpi e Prealpi. Dal tardo mattino ampie schiarite a partire da ovest con cielo poco nuvoloso in pianura nel pomeriggio, qualche annuvolamento in più sui rilievi e sulle zone pedemontane con rovesci o temporali isolati e di breve durata.Dal tardo pomeriggio e nel corso della serata-nottata instabilità in ulteriore aumento con rovesci e temporali sparsi tra Prealpi e zone di pianura, con fenomeni localmente intensi.Temperature: Minime stazionarie (20/22°C), massime stazionarie (31/34°C). Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, tendenti a ruotare da nord in serata; in quota venti deboli da ovest-sudovest. Locali rinforzi in prossimità dei temporali.



Sabato 25 agosto. In mattinata cielo nuvoloso sui settori orientali della regione con qualche rovescio o temporale sparso, irregolarmente nuvoloso altrove con qualche schiarita specie sui settori occidentali. Nel corso del pomeriggio annuvolamenti cumuliformi su Prealpi e pianura orientale con qualche isolato temporale, poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove ma con tendenza ad aumento della nuvolosità da ovest nel tardo pomeriggio. In serata rovesci e temporali, localmente accompagnati da grandine, in estensione alle zone di pianura e area appeninica, seguiti da un rapido miglioramento in nottata a partire dai settori nord-occidentali. Temperature: Minime in calo (17/20°C), massime in calo (28/30°C sui settori occidentali, 26/28°C su quelli orientali).

Domenica 26 agosto. Nel primo mattino cielo molto nuvoloso su pianure centro-orientali e bassa Lombardia con residue piogge o rovesci, ma con tendenza a rapido miglioramento durante la mattinata; altrove cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio-sera bel tempo ovunque con solo qualche residuo annuvolamento sul mantovano. Temperature: Minime in calo (13/16°C), massime in calo (24/27°C). Venti: In pianura venti deboli da est-sudest con qualche rinforzo da nord fino al primo mattino sui settori occidentali; in quota venti moderati da nord.

