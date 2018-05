Temporali sparsi e improvvisi

Meteo, regna sempre l’incertezza Sole e nubi si alternano in cielo e le condizioni cambiano velocemente e in continuazione. Temporali sparsi ma il 2 giugno dovrebbe esserci il sole.

Verso un fine settimana prevalentemente bello ma con rovesci e addensamenti sparsi e improvvisi su tutta la provincia. Si preannuncia incerto questo inizio di giugno che ci porterà tempo molto variabile per almeno tutta la prima decade del mese. Oggi in mattinata sono previsti piovaschi sparsi e possibilità di temporali e acquazzoni soprattutto sulle orobie ma anche in pianura.

Le temperature potranno comunque raggiungere i 27 gradi nelle ore centrali e più calde della giornata con possibili rovesci anche in serata. Domani venerdì 1 giugno il cielo sarà in prevalenza nuvoloso per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600 m.

Sabato e domenica saranno belle giornate mentre da lunedì ritornerà a farsi sentire l’incertezza con temprali anche forti e piogge sparse.

