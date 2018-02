Tenta altri due colpi in centro

Si cerca il rapinatore con la siringa Occhi azzurri, è lo stesso che ha derubato il comandante della polizia locale di Treviolo mercoledì notte.

Continua a seminare panico in città il rapinatore dagli occhi azzurri. Dopo il colpo ai danni del bar «Cacao Caffetteria» in via Quarenghi e le due tentate rapine al centro estetico «Sun Fashion» in via Pinamonte da Brembate e l’Autoscuola Longoni in via per Zanica avvenute giovedì mattina, nella serata di giovedì ha tentato un’altra rapina alla piadineria «Casa Moioli» in via Tiraboschi 73.

Senza darsi per vinto, venerdì mattina ha provato a rapinare l’Ottica Bruzzese in via Taramelli 25 ma è stato messo in fuga. Dalle descrizione fornite dalle vittime sembrerebbe trattarsi sempre della stessa persona, anche se, oltre al tratto distintivo degli occhi azzurri, trasparirebbero altri particolari: «Da quanto mi ha riferito una dipendente del negozio di ottica – racconta il titolare di un vicino bar – avrebbe anche una goccia tatuata sotto l’occhio». E dalle descrizioni fornite sembrerebbe trattarsi della stessa persona che mercoledì notte ha derubato il comandante della polizia locale di Treviolo e Spirano, Matteo Copia.

